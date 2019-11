15. 07 - "Le scuole - afferma il sindaco di Vasto, Francesco Menna - riapriranno domani perché la fornitura elettrica è regolare e gli impianti di riscaldamento sono funzionanti. Le scuole riapriranno perché, ora, ci sono i presupposti di sicurezza che sono tenuto a garantire alla numerosa popolazione scolastica, studenti e personale, che frequenta i nostri istituti. Il mio dovere è rispettare la legge".

Ore 13.30 - Il sopralluogo nelle scuole ha dato esito positivo. Da domani riapriranno regolarmente. A darne notizia è il sindaco Francesco Menna: "Sono appena terminati i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico comunale. Tutti i plessi sono correttamente forniti di energia elettrica: risolti i malfunzionamenti di alcuni impianti termici. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per assicurare il rientro regolare dei nostri studenti. Buon rientro a tutti".

LA PRIMA NOTIZIA - "La verifica nelle scuole va di pari passo con le operazioni di riparazione delle numerose buche createsi sull'asfalto delle nostre strade: sono operative tre squadre", dice Francesco Menna, sindaco di Vasto.

Dopo la doppia emergenza neve-terremoto, a Vasto le scuole sono chiuse anche oggi e "comunicazioni ufficiali in merito alla riapertura non verranno emesse prima della tarda mattinata".

Intanto, a Vasto Marina, riaperto il sottopasso di via Francesco Del Greco, che ieri era invaso dall'acqua, come la contigua via Selvotta, trasformata in un fiume dai temporali pomeridiani.