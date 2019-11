Continua in modo più che positivo il percorso della confederazione KTI, Kombat Team International, nata su impulso del direttivo della Tullio Accademy, accademia di arti marziali diretta dal maestro Rocco Sergio Tullio. Domenica scorsa è stato l'hotel L'Aragosta di Casalbordino ad ospitare la seconda convention nazionale della confederazione che "ha l'obiettivo di diffondere le arti marziali pure nel pieno rispetto dell'ideologia tradizionale che ha dato origine alle varie specialità e discipline e si rivolge a tutti i maestri considerati punti di riferimento nel proprio settor"e.

Molte le federazioni rappresentate nell'incontro, tra cui Fightnet con il maestro Egidio Pecere, IKC con il maestro Italo Scrocchia e il padrone di casa Rocco Sergio Tullio, in rappresentanza di KTI, IKC e AMAEDO. In questo secondo appuntamento è cresciuto anche il numero di discipline coinvolte nella confederazione: Kung Fu tradizionale, Sanda, Kickboxing, Muay Thai, Boxe, Pancrazio, Grappling, MMA, Coltello e Bastone, Krav Maga, Judo.

Tra i prossimi appuntamenti della KTI ci sarà l'organizzazione di stage e corsi arbitrali che vedranno la partecipazione di tutti gli affiliati così da formare giudici di gara con conoscenze quanto più complete dei regolamenti di ogni settore. "La KTI - ha sottolineato il maestro Tullio durante l'incontro - collaborerà con ogni iniziativa che rientra nello spirito della stessa confederazione".

Presentato anche il Campionato Italiano KTI che prenderà il via il prossimo 22 gennaio a Roma per proseguire con le tappe di Messina, Foggia, Napoli, Roma e Vasto. A giugno ci sarà la finalissima in cui verranno proclamati i campioni italiani di ogni disciplina mentre durante i prossimi mesi saranno diversi i galà di arti marziali. Si inizierà il 4 febbaio a Foggia, con una sfida Italia - Svizzera e si chiuderà a luglio a Casalbordino con la 4ª edizione dell'International Best Fighter.