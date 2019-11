Ansia e apprensione. Ore difficili, in cui le ricerche proseguono senza sosta nella speranza di salvare le circa trenta persone rimaste sotto neve e macerie dell'Hotel Rigopiano di Farindola, travolto ieri pomeriggio da una slavina che lo ha parzialmente devastato.

Ansia e apprensione anche a Vasto, la città di Jessica Tinari, 24 anni, che stava soggiornando in quel resort col suo ragazzo, Marco Tanda, 25 anni, originario di Macerata e residente a Roma. Lui primo ufficiale della Ryanair, lei specializzata estetista con la passione della politica: è, infatti, attivista dei Giovani democratici e del Pd per cui, con entusiasmo, si è impegnata lo scorso anno alle primarie e nella campagna elettorale delle comunali. I familiari dei dispersi si trovano all'ospedale di Pescara, dove vengono ricoverati i superstiti.

Mamma Gina e papà Mario sperano di riabbracciare Jessica al più presto.

Con l'ausilio delle sonde, i soccorritori cercano senza fermarsi: "Nelle operazioni riguardanti l'albergo, sono impegnati 135 uomini e 25 mezzi, la situazione è di una complessità enorme", spiega Titti Postiglione, responsabile dell'Ufficio emergenze della protezione civile.

In base alle testimonianze dei superstiti, i clienti avevano fatto le valigie, saldato il conto e si erano radunati nella hall, aspettando di poter tornare a casa, non appena la strada fosse stata liberata. Lo spazzaneve era atteso prima per le 15, poi per le 19. Ma l'immensa ondata di neve è arrivata prima, attorno alle 17.

Ecco l'elenco degli ospiti dell'albergo registrati in Questura: Gianpaolo Matrone; 33 anni, di Roma; Valentina Cicioni, 32 anni, di Roma, Marco Tanda, 25 anni, di Macerata; Jessica Tinari, 24 anni, di Vasto; Tobia Foresta, 60 anni, di Cosenza; Bianca Iudicone, 50 anni, residente in Germania; Stefano Feniello, 28 anni, di Oliveto Citra (Salerno); Francesca Bronzi, 25 anni, di Pescara; Vincenzo Forti, 25 anni, di Giulianova; Giorgia Galassi, 22 anni, Svizzera; Marina Serraiocco, 36 anni, di Popoli; Domenico Di Michelangelo, 40 anni, di Chieti; Samuele Di Michelangelo, 9 anni; Giampiero Parete, 38 anni, di Pescara, si è salvato; Vranceau Adriana, 43 anni, nata in Romania; Gianfilippo Parete, 7 anni, di Montesilvano; Ludovica Parete, 6 anni, di Montesilvano; Piero Di Pietro, 53 anni, di Loreto Aprutino; Rosa Barbara Nobilio, 51 anni, di Roma; Sebastano Di Carlo, 49 anni, di Penne; Nadia Acconciamessa, 47 anni, di Loreto Aprutino; Luciano Caporale, 54 anni, Castel Frentano; Silvana Angelucci, 46 anni, Castel Frentano. I dipendenti dell'hotel ancora dispersi sarebbero 7. Uno si è salvato: Fabio Salzetta. Tra i dispersi, anche l'amministratore della struttura ricettiva, Roberto Del Rosso.