Sono partiti nel tardo pomeriggio di oggi i volontari della protezione civile Valtrigno di San Salvo per raggiungere i luoghi dell'emergenza maltempo e terremoto.

La sala operativa della Regione Abruzzo li ha allertati qualche ora fa e in cinque sono partiti per raggiungere Penne (Pe), una delle località più colpite dalle precipitazioni nevose degli ultimi giorni [LEGGI]. Due i mezzi impiegati nelle operazioni, tra questi la cucina mobile che fornirà pasti caldi – tra gli altri – anche a chi è impegnato nella missione di soccorso e di ricerca dei dispersi all'interno dell'albergo di Farindola investito dalla slavina [LEGGI].

I volontari resteranno sul posto fino alla fine della fase d'emergenza.