19.55 - "Entro stasera, salvo imprevisti, contiamo di ridurre in maniera consistente i disagi legati alla mancanza di energia elettrica in Abruzzo e quasi completamente nelle Marche". Lo ha annunciato Titti Postiglione, responsabile dell'Ufficio emergenze della protezione civile.

19.00 - "La Sasi - comunicano dal Comune di San Salvo - sta ancora lavorando per riparare la condotta dell'acqua. Non hanno potuto dare certezza circa il regolare approviggionamento per domani mattina. Mancando il requisito minimo per le idonee condizioni igienico-sanitarie il sindaco Tiziana Magnacca ha dovuto firmare l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche per domani venerdì 20 gennaio".

18.45 - Vallone Maltempo, evacuati due nuclei familiari e una scuola di ballo.

17.45 - Un fiume d'acqua e fango rende impraticabile via Selvotta e il sottopassaggio di via Del Greco, che è chiuso e transennato da ieri.

17.19 - Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha disposto "lo sgombero e l'interdizione immediati di tutte le aree poste entro la fascia di 300 metri dall'argine del Vallone Maltempo. Il livello del corso d'acqua sta aumentando oltre il livello di guardia".

17.15 - Statale 16 allagata. Particolarmente insidioso il tratto che attraversa la zona sud di Vasto Marina: dal campo sportivo fino a località Buonanotte.

16.40 - Il torrente Buonanotte sta per superare il livello di guardia. Di conseguenza, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha emanato un'ordinanza di sgombero del vicino Camping Europa.

15.28 - A Vasto scuole chiuse anche venerdì 20 gennaio.

"Attualmente si stanno ancora verificando malfunzionamenti nelle linee elettriche che pregiudicano il funzionamento degli impianti termici all'interno delle strutture scolastiche cittadine. Attraverso i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, è stato riscontrato il blocco di alcune centrali termiche e, pertanto, non è possibile assicurare il regolare rientro in aula dei nostri ragazzi.”

Con queste valutazioni, il sindaco Francesco Menna ha emanato l’ordinanza con cui ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché gli asili nido pubblici, insistenti sul territorio comunale, per il giorno di venerdì 20 gennaio 2017.

In mattinata erano circolate sui social network false comunicazioni, poi smentite dal Municipio [LEGGI]

12.06 - Nuova interruzione della corrente elettrica in località San Nicola, lungo il litorale di Vasto, e in via San Rocco.

11.45 - Allagamenti: numerosi interventi dei vigili del fuoco a Vasto Marina per garage, scantinati e piani terra invasi dall'acqua.

11.30 - Due persone sono finite in ospedale perché intossicate dal monossido di carebonio prodotto dal gruppo elettrogeno che avevano fatto installare a casa dopo tre giorni al buio e al freddo. Antonio Gizzi, 60 anni, consigliere comunale di Villalfonsina, e sua madre novantatreenne sono stati ricoverati rispettivamente negli ospedali di Vasto e Lanciano.

10.50 - Residenti di via Villa contattano Zonalocale per segnalare che sono al buio e al freddo da tre giorni. La strada è una traversa di via Maddalena, nella parte Nord-Ovest del territorio comunale.

9.58 - "Avviata la ricognizione delle buche sulle strade", annuncia il Comune di Vasto.

9.55 - "Riparte la verifica delle squadre tecniche nelle scuole", annuncia il Comune di Vasto.

9.50 - L'Enel è al lavoro per ripristinare la corrente nelle zone in cui l'elettricità manca ormai da tre giorni.

9.40 - San Salvo senz'acqua, perché la pioggia incessante che sta cadendo da oltre 24 ore sulla costa, ha provocato una frana in località Piano di Marco, al confine tra Vasto e San Salvo.

Lo smottamento è avvenuto ai margini di via Rigolizia. Sul posto si trova il sindaco di Vasto, Francesco Menna.