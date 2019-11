Come già accaduto nei giorni scorsi, si rincorrono sul web falsi comuniciati relativi a presunte ordinanze di chiusura delle scuole. "Il sindaco - spiegano dal Comune - sta presiedendo la riunione del Centro Operativo Comunale. Al momento non è stata emanata alcuna Ordinanza di ulteriore chiusura delle scuole".

"Ci vengono segnalate - sottolinea il sindaco Menna - false informazioni sui social. Gesti deprecabili in un momento così difficile per la nostra comunità, che l'Amministrazione valuterà nelle sedi competenti. Stiamo ultimando le verifiche. Come sempre, informeremo prontamente la cittadinanza delle decisioni che andremo a prendere".

Nel pomeriggio, poi, l'ordinanza di chiusura è stata emanata dal sindaco Francesco Menna [LEGGI]