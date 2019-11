"Di intesa col sindaco di Casalbordino ed a supporto dei Comuni dell'Unione dei Miracoli, in considerazione della situazione di estrema emergenza, causata dalla protratta mancanza di energia elettrica, chiediamo a chiunque abbia un generatore di corrente disponibile, di volerlo mettere a disposizione di alcune famiglie in difficoltà. Prevalentemente famiglie che vivono in contrade dove purtroppo l'energia elettrica sarà ancora assente per qualche giorno".

Lo scrive su Facebook il senatore Gianluca Castaldi, aggiungendo: "Chiunque abbia questa disponibilità è pregato di contattare con urgenza i seguenti numeri: 3475090364 Maria (per la zona di Vasto), 3386189052 Silverio (per la zona di San Salvo), 3357994973 Assunta (per la zona di Casalbordino). Sarà nostra cura indirizzare immediatamente l'aiuto al magazzino comunale di Casalbordino e, successivamente, restituire i generatori a emergenza superata. In questo momento difficile, un aiuto concreto e immediato può fare la differenza. Grazie".

