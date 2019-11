Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha firmato l'ordinanza n. 10 con la quale ha disposto per domani giovedì 19 gennaio la sospensione dell'attività didattica nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado.

Il provvedimento è stato adottato per aver preso atto delle condizioni di carenza dei requisiti minimi per garantire lo svolgimento in piena sicurezza delle attività didattiche a seguito della interruzione della distribuzione dell'energia elettrica in più punti della città nonché dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua.