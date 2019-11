AGGIORNAMENTO ORE 17 - "Alle ore 16.55 la corrente è andata nuovamente via. Come dobbiamo fare? Perché questa situazione non si può risolvere? Il numero verde fornito non risponde". Massimo Bolognese, residente di via Della Robbia ci aggiorna sul disagio che da giorni attanaglia quella zona della città. Stamattina l'energia elettrica mancava anche nella vicina scuola. È tornata verso le 11, ma, come testimoniato da Bolognese, qualche minuto prima delle 17 (come accade da tempo) è di nuovo andata via.

LA NOTIZIA DI STAMATTINA - Manca la corrente e saltano le lezioni. Accade a San Salvo nella scuola Primaria di via Ripalta. "A causa della mancanza di energia elettrica – scrive il Comune – in conseguenza dei guasti per il maltempo alla rete Enel Distribuzione, il sindaco Tiziana Magnacca ha disposto la sospensione per la giornata odierna dell'attività didattica nella scuola primaria di via Ripalta".

Ieri il sindaco aveva annunciato sopralluoghi in tutte le scuole [GUARDA IL VIDEO], il problema a quanto pare si è presentato dopo i controlli avvenuti nel primo pomeriggio di ieri. Alcuni residenti ci segnalano che l'energia nella zona manca dalle 17 del pomeriggio.

"Il disagio – spiega uno di loro, Massimo Bolognese a zonalocale.it – va avanti da diversi giorni, da quando sono iniziati i lavori della palestra. Il pomeriggio intorno alle 17 va via la luce per tornare dopo un paio d'ore; il problema è concentrato nella salita di via Della Robbia. Ieri però da quell'ora non è tornata. La stranezza è che l'illuminazione pubblica funziona, mentre manca l'energia nelle abitazioni".

SEGNALAZIONE GUASTI - "In alcune zone della città – continua il Comune con un'altra nota diffusa in mattinata – continua a mancare l'energia elettrica. È un’emergenza drammatica che coinvolge numerosi comuni abruzzesi. Sono stati risolti diversi guasti e si sta tornando alla graduale normalità. Tuttavia restano delle zone e delle vie che sono ancora prive di energia elettrica. I tecnici dell'Enel sono al lavoro. I guasti vanno segnalati al numero verde Enel 803500".