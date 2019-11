Scuole evacuate a Gissi e Carpineto Sinello dopo il terremoto di stamani. Ma il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, contesta il provvedimento della preside, Aida Marrone.

Stamani, a cominciare dalle 10,25, le tre violente scosse. L'epicentro è tra le province di L'Aquila e Rieti, a 9 chilometri di profondità, in un'area compresa tra i comuni di Montereale, Capitignano, Campotosto e Amatrice. La terra ha tremato in una vasta area del Centro Italia.

La dirigente dell'Omnicompresivo "Spataro", Aida Marrone, al quale afferiscono le scuole di Gissi e Carpineto Sinello ha disposto, precauzionalmente, l'evacuazione dei plessi scolastici di entrambi i paesi.

Ma il primo cittadino di Gissi, Agostino Chieffo, dissente totalmente: "Non sono assolutamente d'accordo con la decisione presa dalla dirigente scolastica, che ha fatto uscire i bambini sotto la pioggia e in mezzo alla neve. A Gissi il terremoto non si è neanche sentito. Le nostre scuole sono sicure. Informerò le autorità competenti".