Una lunga e gloriosa carriera raccontata attraverso le testimonianze di chi lo ha incontrato lungo il tragitto. 'Passione a Spicchi': Daniele Parente è l'ultimo reportage realizzato dal blog Lettere dalla Realtà in collaborazione con zonalocaletv . Al centro del focus la figura di Daniele Parente, ex giocatore di basket che ha vestito la maglia della Don Bosco Livorno, Virtus Bologna, Scavolini Pesaro, Brindisi, Pavia, Torino e Treviso, muovendo i primi passi sul parquet proprio a Vasto. E da qui parte il racconto, dalla testimonianza del padre Vittorio, anche lui ex giocatore di basket venuto a Vasto per giocare nella P.G.S., e da quella del primo allenatore di Daniele, Pasquale Granata, una leggenda per il movimento cestistico locale.

Nel reportage compare anche il presidente della Vasto Basket Giancarlo Spadaccini, il fratello Davide Parente e, naturalmente, Daniele che, in una lunga intervista rilasciata nell'estate del 2015 ad un anno dal suo addio al basket, ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera. Presenti anche, nelle vesti di comparse, alcuni ragazzi delle giovanili della Vasto Basket.