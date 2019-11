Continua in modo più che positivo la stagione agonistica del Team Volley 3.0, impegnato nei campionati giovanili femminili. La squadra under 13, battendo le pari età della San Paolo Vasto, si è aggiudicata con due giornate d'anticipo la prima fase del torneo. Invece l'under 14, che ha già concluso la prima fase, inizierà da domenica 22 gennaio ad affrontare le sei vincitrici degli altri gironi per definire la griglia delle sfide della fase 3 del campionato. Sarà l'occasione per confrontarsi con squadre molto forti ed esperte e fare ulteriore esperienza in questo primo anno di attività.

Intanto la società del presidente Franchella è impegnata anche nell'organizzazione del torneo di Carnevale e nel portare avanti le attività dei centri di avviamento.