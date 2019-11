Decine di mezzi pesanti sono stati costretti a rimanere fermi sulla statale 16 anche durante la notte dopo il blocco di ieri dell'autostrada A14. In molti si sono fermati in aree di sosta improvvisate, come i parcheggi dei centri commerciali e dei distributori di benzina. Per molti altri nonc'è stato altro da fare che restare incolonnati lungo il tracciato della statale adriatica in attesa di poter riprendere il viaggio. Una situazione di grande disagio sia per la circolazione stradale, che ieri ha subito forti rallentamenti, che per gli autisti stessi, costretti a trascorrere una notte in condizioni di precarietà.

Per questo la protezione civile di Vasto, su indicazione della Sala operativa Abruzzo, ha provveduto a distribuire acqua e viveri ai tanti autisti, 115 in totale, che non hanno potuto riprendere il loro viaggio. Un'operazione che è andata avanti per diverse ore e che ha permesso di dare un po' di conforto alle persone rimaste bloccate a Vasto.