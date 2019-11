Era tanta la commozione questa mattina nella chiesa di San Giovanni Bosco per l'ultimo saluto al maresciallo Oreste De Rosa, 67enne presidente della sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica, scomparso sabato sera. Alla sua famiglia si sono stretti il sindaco Menna e l'amministrazione comunale di Vasto, le associazioni combattentistiche e d'arma della città, i rappresentanti delle forze dell'ordine cittadine e l'Aeronautica Militare Italiana, con una nutrita rappresentanza del 32° Stormo di Amendola, base dove De Rosa era di casa. E poi la grande famiglia dell'Associazione Arma Aeronautica, con tutti i soci della sezione di Vasto di cui è stato tra i fautori della ri-fondazione e presidente dal 2013, e tanti amici provenienti da tutta la Regione.

Sulla sua bara i simboli che hanno accompagnato la sua vita: il tricolore, il berretto d'ordinanza, lo stemma dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e poi la foto delle amate nipotine. Al termine della celebrazione il colonnello Sergio Di Nardo, presidente AAA Abruzzo, ha ricordato i passaggi significativi della vita professionale di Oreste De Rosa e ne ha elogiato l'impegno in questi anni alla guida dell'associazione vastese. Un commosso saluto è stato portato anche da un ufficiale del 32° Stormo di Amendola e il sindaco Francesco Menna ha sottolineato il suo grande rispetto per le istituzioni e la presenza sempre entusiasta a favore del territorio.

I soci della sezioni di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica hanno voluto infine dedicargli una lettera:

Ultime comunicazioni aeronautiche tra: Torre di Controllo AAA Vasto e Oscar Delta Romeo-1949 (Oreste De Rosa nato nel 1949)

"Torre di Controllo qui Oscar Delta Romeo-1949 punto attesa pronto al decollo.

Oscar Delta Romeo-1949 qui Torre, annulla subito missione di volo e rientra al parcheggio.



Torre qui Oscar Delta Romeo, ripeto sono pronto al decollo.

Oscar Delta Romeo qui Torre, attendi ancora un po'.



Torre qui Oscar Delta Romeo, devo andare.

Oscar Delta Romeo qui Torre, noi l'autorizzazione all'ultimo decollo non te la diamo.



Torre qui Oscar Delta Romeo, sopra mi aspettano.

Oscar Delta Romeo qui Torre, per favore non decollare.



Torre qui Oscar Delta Romeo, è tutto ok, ve lo assicuro, devo ricongiungermi alla storia della nostra Aeronautica. Vi voglio davvero bene. E' stato un onore essere stato il vostro Presidente, sarò sempre con voi.

Oscar Delta Romeo qui Torre, siamo furiosi e tristissimi, ma se il piano di volo della tua vita è questo. Ok Oreste, Ok Presidente, ora vai e dai tutto motore, decolla e corri con valore verso le stelle della tua amatissima Aeronautica Militare Italiana.

Con un cuore grande e unico di tutti i tuoi soci, ti abbracciamo fortissimo.

Ci mancherai tanto. Ciao Oreste. Ciao Presidè."