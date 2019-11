Le nevicate e le piogge delle ultime ore hanno messo a dura prova il tetto del centro culturale "Aldo Moro". Il sindaco Tiziana Magnacca ha emesso un'ordinanza di chiusura per permettere di riparare i danni causati dal maltempo.

"Neve e pioggia – ha spiegato in un video diffuso dal Comune – hanno danneggiato la copertura dell'edificio. C'è bisogno di un intervento di ripristino delle guaine e di interventi di manutenzione straordinaria del tetto. Ci sono infiltrazioni che hanno reso necessaria la chiusura a tutela dell'incolumità pubblica".

In un passaggio, inoltre, il primo cittadino spiega anche che in queste ore sono in corso sopralluoghi nelle scuole per verificare che i riscaldamenti funzionino in tutte le aulee in vista della riapertura di domani. A questo proposito aggiunge che "in alcuni casi i termosifoni sono stati chiusi dagli addetti".