Torna al successo in serie C silver la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che, contro il Nova Basket Campli, vendica la pesante sconfitta dell'andata chiudendo vittoriosa sul 69-66. Dopo lo stop subito a Termoli gli uomini di coach Cardillo tornano a far punti per dare sostanza ad una classifica ancora aperta in vista della fase a orologio e poi di quella per playoff-playout. Ierbs e compagni non hanno avuto vita facile contro il Campli allenato dalla vastese Linda Ialacci, che per tanti anni ha guidato le formazioni biancorosse, sia maschili che femminili. Dopo una partenza sprint dei padroni di casa, che oggi hanno visto sul parquet un Cordici da 20 punti a referto e un Dipierro a quota 17, gli ospiti sono riusciti a rientrare giocando poi in equilibrio e riuscendo ad andare avanti nel secondo quarto prima che i padroni di casa riescano a ricucire il distacco.

Nella seconda metà di partita i vastesi hanno provato ad allungare nuovamente ma, anche in questa circostanza, il Campli è riuscito a rifarsi sotto. Nel finale, con la squadra del presidente Spadaccini avanti di soli 3 punti, è stato il canestro di Andrea Marino (12 punti per lui) a dare la sicurezza del +5 che ha reso inutile l'ultimo affondo del Campli per il 69-66 finale. Domenica prossima i biancorossi saranno di scena a San Nicolò a Tordino contro il Basket Ball Teramo, per poi tornare al PalaBCC nel turno infrasettimanale del 26 gennaio alle 20.30 contro il Silvi.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Nova Campli Basket 69-66

VASTO: CORDICI 20(33’), DIPIERRO 17(36’), Marino 12(23’), BARTOLI 10(37’), PACE 7(35’), IERBS 3(25’), Stefano 0(2’), Peluso 0(4’), Di Rosso N. 0(5’), De Guglielmo ne, Di Giacomantonio ne, Pugliese ne. All. Cardillo.

CAMPLI: PALANTRANI 24(40’), MIGNOGNA 13(32’), DI CARLO 13(40’), Ferrari 7(7’), Alleva 4(12’), ZANSAVIO 3(23’), STANOJEVIC 2(33’), Nolli 0(13’), Varanesi ne. All. Ialacci.

Arbitri: Di Bernardo Cristian e Zampini Stefano (CB).

Parziali. 1°q 18-11, 2°q 30-29(12-18), 3°q 51-45(21-16), FINALE 69-66(18-21).

VASTO: T3p 8/22(36%) e TL 13/19(68%) – CAMPLI: T3p 9/22(41%) e TL 7/13(54%).