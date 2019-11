Finite le feste, inizia anche per la Podistica Vasto il nuovo anno agonistico che vedrà i suoi atleti impegnati nelle numerose gare che si disputeranno nei mesi a venire. E infatti nella giornata sabato Nicolino Dario e Giuseppe Costanzo hanno messo il segno nella prima prova del campionato regionale Cross a squadre svoltosi a Pescara. Sulle distanze di 8 e 10 km i due atleti biancorossi hanno dato il meglio di sé, conquistando ottimi risultati.

Inoltre sabato scorso si è svolta anche la cerimonia di premiazione della stagione agonistica 2016 da parte del Corrilabruzzo e c'è stata una pioggia di riconoscimenti per il sodalizio presieduto da Antonia Falasca. Infatti sono stati premiati nelle varie categorie gli atleti Donato Romagnoli, Roberto Ialacci, Nicolino Catalano, Diego Suriano, Alfredo Colantonio e Marco Orfini. Un premio è arrivato anche per la società stessa nella speciale classifica riservata alle associazioni con più partecipanti alle gare. In occasione del nuovo anno sociale, la presidente Falasca ha annunciato che sono aperte le iscrizioni per chiunque voglia "correre, stare in forma e divertirsi". Per informazioni ci si può rivolgere direttamente alla presidente inviando una mail all'indirizzo: podistica.vasto@gmail.com

Pierpaolo Del Casale

Addetto Stampa Podistica Vasto