Il Vasto Futsal inizia l'anno con una vittoria di misura contro il CST Chieti nell'ultima giornata di andata del campionato di C2. Nel primo tempo i biancorossi vanno sotto per due volte, riuscendo però sempre a recuperare prima con il giovane Di Donato e poi con il solito Sante Mileno che sfrutta bene lo schema da calcio d'angolo. Nella ripresa la squadra di mister Giacomucci trova il doppio vantaggio con Di Bello e Di Giacomo, bravo a sfruttare l'errore del portiere teatino.

Gli ospiti rientrano in partita con il gol del 4-3 ma ci pensa Mileno, a pochi minuti dal termine e con il Chieti con ben due espulsi, a siglare il 5-3. Ma, una disattenzione difensiva dei biancorossi consente ai neroverdi di accorciare ancora sul 5-4 anche se, nei tre minuti di recupero, non ci sono altre emozioni e d il Vasto Futsal può esultare per i tre punti conquistati. Sabato 21 gennaio i vastesi inizieranno il girone di ritorno in trasferta ad Atri.