Si costituisce a San Salvo il circolo di Sinistra Italiana. Martedì 17 gennaio alle ore 20 – presso il caffè letterario Herzog di via Grasceta – si terrà una riunione aperta a tutti per la nascita del circolo locale.

Gli organizzatori invitano i simpatizzanti e non solo: "Non mancare, la tua presenza e la tua partecipazione sono importanti per costruire una nuova sinistra, quella che serve all'Italia e alla nostra città".