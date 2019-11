La Vastese non segna, come era successo anche nell’ultima partita del girone d’andata ad Agnone, e con il San Marino finisce 0-0. Quella dell’Aragona, la prima del 2017 per i biancorossi è stata una partita con buone occasioni per entrambe le formazioni ma senza che nessuno sia riuscito a piazzare il colpo vincente. Per la prima volta Pino Di Meo è tornato all’Aragona da avversario, dopo i trionfi da giocatore e da allenatore. “Hai scritto con noi la storia. Poi quella sciarpa” è lo striscione esposto dalla D’Avalos che non gli ha mai perdonato i suoi trascorsi come allenatore del Chieti con tanto di sciarpa al collo il giorno della presentazione. Finisce con il rammarico dei biancorossi per questo pareggio casalingo che fa allontanare la Vastese, che resta comunque terza, dalla vetta della classifica, con la Fermana ora distante 4 punti.

La partita. Dopo le prime battute di gioco è la Vastese, ancora priva di Prisco, a farsi vedere in avanti con una conclusione da dentro l’area di Felici, dopo un’azione sviluppata sulla sinistra, che però finisce a lato. Due minuti dopo è il San Marino a rubare palla a centrocampo e arrivare al tiro con Caprioni. Un minuto dopo è Olcese ad impegnare Russo con una conclusione dal limite dell’area. Al 23’ la Vastese trova un’ottima azione di ripartenza con Galizia che lancia Felici sulla sinistra. Il numero 11 biancorosso non può però servire Fiore, letteralmente placcato da Bova nell’indifferenza della terna arbitrale scatenando le proteste della Vastese. Al 27’ occasionissima per la squadra di casa con Felici, servito da Fiore, che calcia a colpo sicuro ma trova la miracolosa risposta di Dini ed il San Marino riesce a liberare l’area. La squadra di Di Meo torna in attacco e al 36’ Caprioni manca di poco il tap-in a due passi dalla porta. Al 43’ ancora Vastese vicina al gol con Cosenza che svetta di testa in area sul cross di Fiore ma la palla finisce di poco a lato.

Si torna in campo e dopo 4 minuti Fiore ci prova con una bella conclusione che costringe Dini alla deviazione in angolo. Al 10’ Buonocunto si invola tutto solo verso l’area della Vastese lottando con Tafii ma il raddoppio d Mensah sventa l’azione pericolosa dei biancazzurri. Al 26’ una disattenzione della retroguardia vastese regala palla a Caprioni che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. La Vastese non riesce a farsi vedere in avanti nonostante i cambi decisi da mister Colavitto che manda in campo Santoro e Romano e al 31’ Olcese ha l’occasione da gol più limpida della partita trovandosi da solo davanti a Russo ma calciando a lato. A 10 minuti dalla fine pericolo nell’area del San Marino con la palla che, alla fine arriva a Fiore che è disturbato da un difensore avversario e non riesce a piazzare la conclusione vincente. Al 42’ ancora Vastese in avanti con una progressione di Santoro sulla sinistra, la palla arriva a Romano che si vede respingere il tiro da Dini in uscita. La partita finisce senza gol e un punto a testa per Vastese e San Marino.

Vastese – San Marino 0-0

Vastese: Russo, Manisi (43’ De Cinque), Mensah, Tafili, Allocca, Campanella, Cosenza (30’st Romano), Manzo, Galizia (25’st Santoro), Fiore, Felici. Panchina: Rinaldi, Scutti, Bartoli, Di Pietro, Marconato, Colitto. Allenatore: Colavitto

San Marino: Dini, Menini, Fagioli ( 1’st Zamagni), Cenci, Bova, Fantini, Braccini, Buonocunto, Olcese, Caprioni (32’st Arrigoni), Baldazzi (1’st Enchisi). Panchina: Renzetti, Borghini, Nicoli, Sapuccci, Guidi, Bardeggi. Panchina: Di Meo

Arbitro: Rainone di Nola (Santamarina e Turiello di Napoli)

Ammoniti: Buonocunto, Cenci, Arrigoni.

La 19ª giornata

Romagna Centro - Campobasso 5-1

Castelfidardo - Fermana 0-2

Jesina - Matelica 1-3

Alfonsine - Monticelli 2-1

Civitanovese - Olympia Agnonese 0-3

Sammaurese - Recanatese 1-0

Vastese - San Marino 0-0

Pineto - Vis Pesaro 0-0

riposa - San Nicolò

La classifica: 35 Fermana*; 32 Vis Pesaro; 31 Vastese*, Matelica*, San Nicolò**; 29 Sammaurese; 27 Olympia Agnonese*; 24 Monticelli; 23 Jesina; 22 San Marino; 19 Campobasso*; 17 Alfonsine*, Romagna Centro*; 16 Civitanovese; 15 Pineto*; 14 Castelfidardo; 12 Recanatese.