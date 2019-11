Inizia in maniera positiva il 2017 della BCC San Gabriele nel campionato di serie C. Le vastesi allenate da Peppe Del Fra si sono imposte tra le mura amiche sulla Dannunziana, fanalino di coda del campionato abruzzese, con un netto 3-0 (25/18, 25/21, 25/15). La lunga sosta, tra vacanze e rinvio per maltempo, non ha giocato brutti scherzi a Russo e compagne che, nonostante l'impegno fosse sulla carta abbordabile, hanno messo in campo la giusta concentrazione.

Soddistatto il tecnico Del Fra. "Abbiamo disputato una buona gara - ha detto a fine partita - dando la possibilità alle ragazze che giocano di meno di poter dimostrare il proprio valore. Tutte, nonostante la lunga pausa, hanno velocemente ripreso il ritmo gara, disputando una buona partita, sempre con la tensione alta per non complicarsi la vita. Siamo alla quinta vittoria consecutiva, stiamo risalendo la classifica, allontanando sempre di più la zona retrocessione, infatti da stasera abbiamo raggiunto il nono posto, mettendo alle nostre spalle ben sei compagini. Ora sarà necessario rimanere con i piedi ben piantati a terra e proseguire il lavoro con l'impegno e l'attenzione sempre al massimo".

Sabato prossimo la BCC San Gabriele tornerà in campo a Sambuceto.