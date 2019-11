Non si placa il botta e risposta tra Pd sansalvese e forze della maggioranza sull'ultima emergenza neve. Dopo la replica del centrodesta [LEGGI], il partito del segretario Gennaro Luciano – rappresentato in consiglio comunale da Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli – torna a punzecchiare il Comune guidato da Tiziana Magnacca.

"In seguito al comunicato del Partito Democratico – scrivono dal circolo Pd – di San Salvo notiamo la sola risposta, per mezzo stampa, delle forze politiche che reggono la maggioranza.

Tuttavia il Pd ritiene che su alcune domande poste all’amministrazione di centrodestra non siano state date risposte esaustive, e, pertanto, torna a chiedere nuovamente:

se vi sia stato un controllo circa la normale ripresa delle attività scolastiche , in modo da dare il massimo comfort ad alunni e a tutto il personale; qualora sia stato fatto, come e in che termini ;

, in modo da dare il massimo comfort ad alunni e a tutto il personale; qualora sia stato fatto, ; se a San Salvo sia stato attivato il C.o.c. (Centro operativo comunale) a seguito della copiosa nevicata dei giorni scorsi, dato che la Regione Abruzzo “ha deciso di intervenire finanziariamente a favore dei Comuni che hanno immediatamente attivato i C.O.C. (Centri Operativi Comunali) e dato attuazione ai rispettivi piani neve”, come si legge in una nota sul sito istituzionale della Regione .

Il Pd non è sofferente e ci tiene a tranquillizzare le liste di centrodestra che reggono ancora l’amministrazione, la quale si dirige verso la fine del suo mandato. Porre delle domande e chiedere delucidazioni non è sofferenza ma significa preoccuparsi e voler capire".