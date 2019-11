Il primo turno di Eccellenza del 2017 sorride al Cupello, mentre è amaro per il San Salvo che crolla contro il Martinsicuro.

MARTINSICURO - SAN SALVO - La trasferta per i biancazzurri si trasforma in disfatta: termina 5 a 1 per i padroni di casa che vantano un Maio (ex Cupello) scatenato. L'attaccante firma una doppietta come il collega di reparto Ruzzier; la quinta rete è siglata sul finire dell'incontro da Picciola. La rete della bandiera sansalvese è siglata da Molino (momentaneo 1 a 1).

Da annotare un infortunio al portiere Cialdini che ha lasciato la difesa della porta al giovane Monaco.

Il San Salvo cercherà di rifarsi in casa nel prossimo turno contro il fanalino di coda Penne.

CUPELLO - Sulla sponda rossoblù invece gli animi sono di ben altro tono. I cupellesi si impongo tra le mura amiche per 2 a 1 contro il Penne e si godono la prima rete del neoacquisto Vito Marinelli che sigla la rete decisiva. In precedenza era stato Berardi a far passare in vantaggio la formazione di mister Di Francesco, poi raggiunta da Ndiaye.

Nel prossimo turno i cupellesi dovranno affrontare i Nerostellati in piena lotta play off.

I RISULTATI

Acquaesapone - RC Angolana 2-3

Cupello - Penne 2-1

Francavilla - Montorio 2-2

Martinsicuro - San Salvo 5-1

Morro d'Oro - Capistrello 1-0

Nerostellati - Alba Adriatica 3-2

Paterno - Virtus Teramo 5-2

River Chieti - Miglianico 1-1

Sambuceto - Amitermina 0-0

LA CLASSIFICA

Francavilla 42



Martinsicuro 42

Renato Curi 38

Nerostellati 37

Alba Adriatica 37



Paterno 36

San Salvo 30

Capistrello 29

Sambuceto 27

Cupello 25

River Chieti 23

Acqua & Sapone 23

Morro d'Oro 21

Amiternina 19

Miglianico 18

Virtus Teramo 17

Montorio 17

Penne* 11