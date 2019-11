La sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica ha perso il suo presidente. Ieri sera, presso l'ospedale di Pescara, si è spento a 67 anni il maresciallo Oreste De Rosa. Per tanti anni operativo come controllore di volo, De Rosa era stato tra i promotori, nel 2013, della rinascita della sezione di Vasto, intitolata a Leonardo Umile, dell'associazione aeronautica, di cui era stato eletto all'unanimità presidente [LEGGI].

In questi anni si è speso con passione e generosità per la diffusione dei valori e la cultura dell'Aeronautica Militare e del volo, specialmente tra i giovani. La sezione AAA di Vasto ha infatti avviato proficue collaborazioni con le scuole della città, organizzando incontri divulgativi e visite guidate nelle basi dell'Aeronautica Militare Italiana. Perticolarmente vivo era il legame con la base di Amendola, dove Oreste De Rosa era accolto come "uno di casa". Dalla ricostituzione della sezione cittadina dell'AAA, insieme al direttivo e a tutti i soci, aveva portato avanti anche relazioni con le altre associazioni d'arma e combattentistiche della città, con la istituzioni e le forze dell'ordine, mostrando sempre attenzione e disponibilità a favore del territorio. De Rosa era anche socio onorario del gruppo comunale di protezione civile per la sua professionalità nel settore della trasmissione radio aeronautica.

A sua moglie Daniela, ai figlie Fabrizio e Vincenzo e ai suoi familiari sentite condoglianze da parte della nostra redazione.



Il funerale si terrà martedì 17 gennaio alle ore 10.30 presso la parrocchia San Giovanni Bosco. Dalle ore 15 di oggi, domenica 15 gennaio, sarà aperta la camera ardente presso l'obitorio dell'Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.