Dopo un mese di stop la Vastese è pronta per tornare in campo ed affrontare il girone di ritorno del campionato di serie D. Tre settimane di sosta del campionato e un turno di riposo per l'esclusione del Chieti hanno allungato la pausa dei biancorossi che, nell'ultima settimana, hanno dovuto fare anche la spola tra Vasto, Termoli e San Salvo per potersi allenare vista l'abbondante neve che ha ricoperto il terreno dell'Aragona. Domani, domenica 14 gennaio, arriverà il San Marino dell'ex Pino Di Meo, forte del roboante 7-1 rifilato una settimana fa alla Civitanovese e con le ambizioni di risalire la classifica.

All'andata Allocca e compagni vennero beffati allo scadere dai sammarinesi che riuscirono ad agguantare il pareggio del 4-4 [LEGGI] in una partita che mister Gianluca Colavitto, nel fare il suo bilancio del 2016, ha indicato come l'episodio più spiacevole dell'anno [GUARDA]. Il San Marino che arriverà a Vasto sarà di tutt'altro spessore rispetto a quello incontrato un girone fa. Alla corte di Di Meo sono arrivati tanti giocatori per rinforzare un organico che ora guarda alle zone alte della classifica mentre alla Vastese, domani, mancherà ancora Umberto Prisco, che finirà così di scontare la squalifica di tre giornate.

La sfida di domani, calcio d'inzio alle 14.30, è stata in bilico fino all'ultimo. Nei giorni scorsi l'Aragona è stato ricoperto da un abbiondante strato di neve, solo ieri eliminata del tutto, con presenza di ghiaccio, ora scioltosi, sul terreno nella zona meno esposta al sole. Il maltempo ha creato problemi anche alla struttura dello stadio vastese che, ancora una volta, ha evidenziato la necessità di interventi urgenti per restituire piena funzionalità allo stadio. Anche questa mattina lo staff biancorosso è al lavoro per risolvere ogni disagio in vista della sfida di domani.

La 19ª giornata

Romagna Centro - Campobasso

Castelfidardo - Fermana

Jesina - Matelica

Alfonsine - Monticelli

Civitanovese - Olympia Agnonese

Sammaurese - Recanatese

Vastese - San Marino

Pineto - Vis Pesaro

La classifica: 32 Fermana*, 31 San Nicolò*, Vis Pesaro; 30 Vastese*; 28 Matelica*; 26 Sammaurese; 24 Monticelli, Olympia Agnonese*; 23 Jesina; 21 San Marino; 19 Campobasso*; 16 Civitanovese; 14 Alfonsine*, Pineto*, Romagna Centro*, Castelfidardo; 12 Recanatese. *una partita in meno