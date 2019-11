Vittoria con sorpasso. Meglio non poteva chiedere la Vastese juniores per la prima sfida del nuovo anno, dopo la lunga pausa durata quasi un mese e mezzo, nella prima giornata di ritorno del girone L del campionato giovanile nazionale i ragazzi di mister Roberto Cesario si sono imposti per 2 a 0 sul difficile rettangolo di gioco di San Severo superando i padroni di casa anche in classifica grazie alle reti di Irace e Napolitano. Un gruppo rinnovatosi nell’organico durante il mercato dicembrino avendo lasciato andare verso diversi club di Eccellenza e Promozione abruzzesi alcuni protagonisti (Iarocci, Benvenga, De Vivo, Natarelli, Falcitelli e Pace) della prima parte di stagione.

Alla vigilia della trasferta pugliese si conoscevano le difficoltà che avrebbero presentato i novanta minuti odierni ma Alberico e compagni hanno retto l’urto rispondendo colpo su colpo specie nel primo tempo dove l’estremo di casa si è reso protagonista con più di una parata. Su tutte quella alla mezzora sulla conclusione a botta sicura di Napolitano anticipata dall’occasione creata da Irace bravo a riprovarci sul finire di primo tempo trovando il meritato gol del vantaggio al termine di un’azione corale chiusa con freddezza piazzando la sfera all’angolino.

Nella ripresa il San Severo ha provato a rispondere, dopo un’ora di gioco il fischietto molisano ha concesso un rigore ai padroni di casa non sfruttato da Sorbo e splendidamente neutralizzato da Scutti. Scampato il pericolo i vastesi dopo il palo colpito da Napolitano con lo stesso numero dieci hanno chiuso definitivamente i giochi nei minuti di recupero con una splendida punizione dal limite. Vittoria ritrovata dopo cinque giornate di digiuno, tre punti che migliorano la classifica della Vastese juniores, ora 6° con 14 punti. Sabato 21 gennaio a Vasto arriverà l’Avezzano, dopo il primo successo in trasferta i biancorossi vogliono anche il primo acuto del 2017 tra le mura amiche.

SAN SEVERO – VASTESE: 0 – 2

Reti: 37’ pt Irace, 43’st Napolitano

SAN SEVERO: Valente, Di Paolo, Galullo, Deblas(40’st D’Addato), Del Vecchio, Mannino, Tempesta, Dragano, Fiore, Camara(1’st Sorbo), Caggiano. A disposizione: Piergiovanni, Rufini, Bengaj, Ambrosino. All. Pompilio

VASTESE: Scutti, D’Adamo, Tallarino, Napoletano, Bussoli(37’st Di Bello), Maccione, Galiè(45’st Maiello), D’Amario, Alberico(47’st Vennitti), Irace, Napolitano. A disposizione: Stivaletta, Piscitelli, Camarchio, Di Lorenzo. All. Cesario

ARBITRO: Agostino De Santis di Campobasso (Capuano e Vania di Barletta)

NOTE: Ammoniti: Tallarino(V); Di Paolo, Deblas, Del Vecchio, Sorbo(S); al 13’st Scutti(V) neutralizza un calcio di rigore calciato da Sorbo(S); Angoli: 5 a 6; Recupero: 0’ e 6’.

Ufficio Stampa Vastese Calcio