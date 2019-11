"Abbiamo letto il comunicato stampa del PD di San Salvo [LEGGI QUI], circa le presunte disfunzioni che si sarebbero verificate al di fuori e dentro le aule delle scuole di competenza del Comune di San Salvo. In realtà quando si parla di disfunzioni minimali (che a nostro parere non ci sono state), non sapendo dove si va a parare, si rischia di fare solo brutte figure". Così i rappresentanti di Forza Italia, San Salvo Città Nuova e Lista Popolare fanno quadrato attorno al lavoro svolto dall'amministrazione comunale per arginare l'emergenza neve.

"La cittadinanza di San Salvo, scolastica e non, - sottolineano dalla maggioranza - ha apprezzato con molti attestati di condivisione l'ottimo lavoro svolto dall'amministrazione Magnacca, e in particolare dal sindaco e dall'assessore Lippis, anche in una occasione che non è solita verificarsi: quella appunto di una abbondante nevicata. L'impegno organizzativo puntuale e previdente, del sindaco e dell'assessore Lippis, ha permesso agli alunni, agli insegnanti, al personale scolastico e ai genitori di ritornare a scuola con la massima tranquillità in tempi rapidi. L'accuratezza anche nella rimozione della neve sui marciapiedi davanti alle scuole, e non solo, è stato un esempio di efficienza e di capacità amministrativa, il tutto grazie anche all'aiuto dei gruppi di Protezione Civile di San Salvo, dei dipendenti comunali, della Polizia Locale e di personale volontario, che hanno profuso un impegno encomiabile che è sotto gli occhi di tutti. Altro che inefficienza ed altri termini usati con difficoltà dal PD, sarebbe bene che essi prendano esempio da tanta efficienza e tempestività".