Si svolgerà domenica 15 gennaio 2017 alle ore 15.30 presso il Salone Parrocchiale di San Lorenzo a Vasto l’assemblea ordinaria dei soci del Comitato di Quartiere San Lorenzo.

All’ordine del giorno la relazione della presidente Anna Piscicelli, l’approvazione del bilancio consuntivo 2016 e di quello preventivo 2017, il rinnovo del tesseramento, l’elezione del Consiglio Direttivo, varie ed eventuali. "L’assemblea - spiegano dal Comitato - è pubblica, sono invitati i residenti-domiciliati e/o chi ha interessi a San Lorenzo, al fine di far conoscere agli interessati il tentativo da parte di un’associazione sentinella di intermediazione tra le esigenze del territorio e il governo della Città del Vasto. Nato il 1° dicembre del 2009, il Comitato si propone di stimolare la coscienza, l’interesse e l’impegno dei cittadini nei confronti della Cosa pubblica inerente il territorio e comunque coincidente con il territorio parrocchiale di San Lorenzo di Vasto; avanzare proposte agli Enti ed Istituzioni competenti per una democratica e corretta gestione della cosa pubblica seguendo i canoni della democrazia partecipata; prevenire fenomeni di degrado urbanistico, tendenti ad impedire usi impropri del territorio e programmarne il corretto utilizzo; agire al fine di migliorare la qualità della vita nel quartiere, con particolare riguardo alla difesa ed al potenziamento dei servizi pubblici: sanitari, sociali, culturali, urbanistici; favorire iniziative volte alla valorizzazione del territorio".

"Attorno alle problematiche di sicurezza della Strada Provinciale 157 San Lorenzo, dove il Comitato ha sensibilizzato e depositato in Provincia e in Comune diverse proposte, - proseguono dal Comitato - si sono poi sviluppati progetti sulla rete fognaria (clicca qui), illuminazione (clicca qui), Piano Quadro Tratturo (clicca qui), scuole (clicca qui), oltre a aree sportive e parcheggi. Sono stati pubblicati tre giornali informativi (clicca qui) e la mappa delle criticità del territorio (clicca qui) dove sono riportate in dettaglio su Google Maps le segnalazioni del Comitato e quelle dei residenti. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito (clicca qui) dove troverete tutta la documentazione prodotta dal Comitato. Vi aspettiamo".