Dopo una settimana di emergenza neve, riaprono le scuole di Vasto. Sopralluogo del sindaco, Francesco Menna, dell'assessore ai Servizi, Luigi Marcello, e del responsabile tecnico del piano neve, Italo Pomponio, negli edifici scolastici. Maria Pia Di Carlo, dirigente dell'Istituto Rossetti: "Giusto sospendere le lezioni per 4 giorni" [GUARDA IL VIDEO]

Una mattinata di disagio l'hanno vissuta gli studenti dell'IIS Mattei le cui aule si trovano nell'edificio di più recente costruzione. "L'impianto di riscaldamento dell'istituto è suddiviso in quattro settori - ha spiegato il dirigente Rocco Ciafarone -. Ieri il personale ha provveduto all'accensione dei riscaldamenti ma, nella notte, sono scattate le valvole che riguardano l'ala nuova e la palestra. Questa mattina, quando è stata evidenziata la criticità, ci siamo attivati per risolverla". Per ragazzi e docenti, quindi, mattinata al freddo, ma già da domani non dovrebbe esserci nessun disagio.