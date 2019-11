"Non ci siamo dimenticati delle scuole", così il consigliere provinciale Tonino Marcello interviene sulla situazione di disagio segnalata da diversi alunni e genitori ieri mattina per quanto riguarda il cortile di accesso all'istituto superiore "Mattioli" di San Salvo.

La criticità principale era nel ghiaccio presente nel cortile che rischiato di far provocare cadute tra gli studenti. L'assessore comunale Giancarlo Lippis ieri aveva escluso che il Comune avesse ricevuto richieste dalla Provincia (ente proprietario dell'area) per la pulizia.

Marcello invece oggi precisa a zonalocale.it che "abbiamo fatto un passaggio con il sale ieri mattina, forse il ghiaccio era presente nei parcheggi, ma abbiamo cercato di pulire le zone di passaggio pedonale. Si è trattato di un intervento di raccordo tra Comune e Provincia (per tramite del geometra Di Giovanni); già nei giorni precedenti i responsabili provinciali mi avevano contattato per chiedermi quale fosse la situazione e abbiamo provveduto a liberare il piazzale con una ruspa. Le basse temperature della notte hanno causato poi il ghiaccio, per il quale nelle prime ore del mattino siamo passati con il sale".