Pioggia e vento sciolgono la neve e sotto la frana si crea un lago profondo mezzo metro. Succede sull'ormai nota Sp 150 che collega Guilmi a Carpineto Sinello.

Questa mattina decine di pendolari che si spostano per lavoro non hanno potuto attraversare il tratto interessato a causa dell'enorme pozza di acqua e fango creatasi sulla sede stradale.

Mezzi comunali sono in azione per liberare il tratto, ma le operazioni sono difficili perché con la pioggia e il vento caldo di oggi il flusso di acqua proveniente dalla sommità della frana è costante.