Il Lions Club Vasto Host, nell’ambito degli incontri culturali programmati per questo anno sociale, è onorato di presentare ai cittadini vastesi amanti della cultura e dell’arte, il prossimo sabato 14 gennaio, alle ore 10.15, presso la Sala parrocchiale della Chiesa di San Paolo, l’incontro con lo studioso, architetto Emilio Barrese di Rossano Calabro, che illustrerà il Codex Purpureus Rossanensis, opera riconosciuta dall’Unesco, nel 2015, patrimonio dell’umanità.

Il Codex è un manoscritto miniato del V-VI secolo d.C., recentemente restaurato, consistente in 188 fogli di pergamena di colore purpureo, reso prezioso da miniature policrome che illustrano la vita di Gesù e dei quattro Evangelisti. Portato alla conoscenza scientifica alla fine dell’800 da studiosi tedeschi, è conservato presso il Museo Diocesano di Arte Sacra di Rossano Calabro, perla dello Jonio ed antica città bizantina. Il Codex Rossanensis è scritto a caratteri onciali (caratteri greci maiuscoli) in oro e argento ed è stato riconosciuto dagli studiosi di Arte Sacra come il più prezioso fra i codici onciali dell’antichità, simile solo a pochissimi esemplari ancora esistenti come la Genesi di Vienna e i Vangeli di Sinope (Parigi). Pur se mancante di molte pagine, questo evangelario contiene l’intero Vangelo di Matteo, buona parte di quello di Marco mentre risultano interamente scomparsi quelli di Luca e Giovanni. L’architetto Emilio Barrese, studioso di Filosofia e simbolismo nell’Architettura, ci presenterà, attraverso una lunga serie di diapositive commentate, tutta la bellezza, le preziosità, le miniature bizantine ed i segreti di questa opera, quasi unica nel suo genere, come ha riconosciuto qualche anno fa, l’Unesco. Tutta la cittadinanza vastese è invitata ad intervenire.

