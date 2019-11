L’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti informa che i prossimi pomeriggi di Scuola Aperta si svolgeranno lunedì 16 gennaio per la scuola primaria Luigi Martella e martedì 17 gennaio per la scuola secondaria di primo grado G.Rossetti dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Rinviato a giovedì 19 gennaio alle ore 16.00 l’incontro presso la Scuola dell’Infanzia Santa Lucia.

Durante l’incontro si daranno tutte le informazioni necessarie per la registrazione on-line.

Ci sarà tempo dalle 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 2017 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, della secondaria per l’a.s.2017/2018. Già a partire dal 9 gennaio si può accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.

Emma Columbro