Spesso per seguire i navigatori gli automobilisti si ritrovano lungo strade secondarie o sentieri nel bel mezzo del nulla, con la netta sensazione di essersi persi. Se questo accade in piena emergenza neve, però, la disavventura può risultare più problematica del previsto. È quanto accaduto nei giorni scorsi a una coppia di Velletri che, come racconta L'eco dell'Alto Molise, voleva raggiungere Il rifugio del cinghiale, sulla montagna di Castiglione Messer Marino, e invece si è ritrovata nel bel mezzo di una bufera, bloccata in una frazione di Schiavi d'Abruzzo.

"I due ragazzi - racconta Francesco Bottone nel suo articolo - si perdono, letteralmente (in frazione Valli, ndr) e chiedono aiuto ai carabinieri. Una pattuglia dell'Arma al comando del maresciallo Daniele Lucentini li raggiunge, non senza fatica per via della neve che intanto sta cadendo copiosa, e li trae in salvo, portandoli in un bed and breakfast a Castiglione Messer Marino".

Niente da fare però, per l'auto della coppia che, rimasta sepolta dalla neve in frazione Valli, a distanza di qualche giorno non ne ha voluto sapere di ripartire. Dalle notizie che arriveranno da un meccanico locale, i due sapranno di quanto si dovrà allungare la vacanza "forzata".