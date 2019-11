Dopo una sosta natalizia prolungata di una settimana a causa dell'emergenza neve la BCC San Gabriele è pronta per tornare in campo nel campionato di serie C. Saltata la trasferta a Pescara, in casa della Robur, le vastesi riprenderanno la loro marcia tra le mura amiche domenica 15 gennaio alle 18. Al palazzetto di via Silvio Pellico arriverà la Dannunziana Pescara, fanalino di coda del campionato con appena due punti.

Se l'impegno a cui sono chiamate Russo e compagne non appare dei più difficili, coach Peppe Del Fra chiede calma e attenzione. "Ci attende una partita non difficile sulla carta - sottolinea il tecnico vastese - ma che arriva dopo un lungo periodo di stop e, durante il quale, non siamo riusciti ad allenarci per come avrei voluto.

Speriamo di proseguire la serie iniziata prima delle feste che ci aveva visti vincere le ultime quattro partite, ma ho già messo in guardia le ragazze che l'errore più grosso è quello di sottovalutare l'impegno, perché questa partita nasconde parecchie insidie".

La classifica: 27 Antoniana*, Giulianova; 23 Volley Ball Lanciano; 22 Nereto; 16 Pescara 3*, Arabona; 15 Sambuco Volley, Montesilvano; 12 Pratola, BCC San Gabriele: 9 Cus L'Aquila; 7 Teramo; 4 Robur Pescara; 2 Dannunziana. *una partita in meno