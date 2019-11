Ma cosa mangi?, questo è il titolo di un incontro informativo sulla celiachia in programma martedì prossimo, 17 gennaio, alle 17.30, presso la Sala consiliare del Comune di Vasto. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Italiana Celiachia Abruzzo con l’amministrazione comunale di Vasto. L’obiettivo del convegno è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica ed informare su un argomento che interessa direttamente circa 600mila persone in Italia. Anche per questo sotto la lente d’ingrandimento del convegno ci sarà l’organizzazione delle mense ed il ruolo della Commissione Mensa all’interno di un ente pubblico. Nel corso dell’appuntamento di martedì verrà presentano il progetto che l’Associazione Italiana Celiachia Abruzzo intende portare avanti nelle scuole della città e il primo concorso ragionale sul tema che le vedrà coinvolte.

Dopo i saluti del sindaco Francesco Menna, ad introdurre i temi del convegno sarà l’assessora alle Politiche della Scuola Anna Bosco. Interverranno il referente regionale dell’Associazione, il dietista Gianluca Giampietro, la psicologa Silvia Di Carlo, il fondatore della Valle Roveto srl (azienda locale produttrice di pasta senza glutine) Francesco Piccirilli, il ricercatore del Centro di Ricerca per la cerealicoltura Pasquale De Vita, e la referente locale dell’associazione Rosaria Spagnuolo, oltre che professionisti del settore alimentazione e nutrizionisti.

"Un convegno – ha sottolineato l’assessora Anna Bosco – che precede tutta una serie di iniziative che il Comune di Vasto sta pensando di organizzare il prossimo mese di maggio in occasione della settimana nazionale della Celiachia".