Mercoledì 18 gennaio alle ore 18, presso l’auditorium dell’Agenzia per la promozione culturale di Vasto, in Via Michetti 63, l’associazione culturale Efodeia, che opera per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e della musica popolare italiana, organizza un workshop gratuito dal titolo Breve storia del tarantismo, con Massimiliano Morabito.

"Musicoterapia e cromoterapia - spiegano gli organizzatori - sono considerati oggi rimedi contro i mali moderni. Essi hanno in realtà radici antiche: musica e colori, all’interno di una comunità partecipe, aiutavano i tarantini a liberarsi dei loro malesseri. In questo viaggio nel Tarantismo pugliese (attraverso le interpretazioni di Kircher e Serao, De Martino, Rouget e Lapassade) si potranno vedere video rari e inediti, frutto di una personale ricerca sul campo a contatto con gli ultimi portatori della tradizione orale, veri e propri archivi viventi degli antichi saperi. L’ingresso è libero, fino a capienza dei posti a sedere".