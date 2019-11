"Domani, 13 gennaio, le scuole riapriranno regolarmente. Riguardo la circolazione di false notizie relative alla chiusura delle scuole anche per venerdì 13 gennaio, il sindaco Francesco Menna e l'Avvocatura comunale stanno valutando la possibilità di presentare un esposto contro ignoti per procurato allarme e per altri reati che possono configurarsi". Il Comune di Vasto mette in guardia dalle informazioni taroccate che stanno circolando su Facebook. Al messaggio condiviso ieri è stato cambiato il giorno così da far circolare in rete una falsa comunicazione. Lo stesso è accaduto anche a Lanciano [LEGGI] con il sindaco Pupillo che ha smentito la comunicazione falsa.

"La messa in sicurezza delle scuole - afferma il primo cittadino - è stata, per noi, un obiettivo prioritario fin dall'inizio di questa intensa perturbazione".

Polemica - "Non rispondiamo a chi sa solo criticare. Siamo occupati nel liberare le strade secondarie e i marciapiedi dal ghiaccio. Ci interessano i fatti, non le chiacchiere". Così Menna le polemiche di Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in Movimento, l'associazione dei giovani di centrodestra [LEGGI]