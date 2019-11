Dopo il comunicato delle liste di centrodestra, arriva a stretto giro la nota del Partito Democratico di San Salvo sulla questione sicurezza.

"Il centrodestra locale finalmente ammette che a San Salvo c’è un problema circa la sicurezza. Lo si apprende leggendo un comunicato stampa diffuso da alcune delle forze politiche [LEGGI] che reggono la maggioranza agli sgoccioli del suo mandato.

Il Partito Democratico aveva invocato già molto tempo fa il fatto che a San Salvo è concreto il problema relativo alla sicurezza. I fatti di cronaca recenti ce lo dimostrano ed il programma con cui il centrodestra ha amministrato la città è stato disatteso.

Sicurezza urbana: una certezza, questo era scritto sul programma a cui le forze di centrodestra avrebbero dovuto guardare senza puntare il dito, come al solito, al governo nazionale come scaricabarile. Dopo cinque anni ci si accorge che ci sono problemi nonostante i numerosi richiami non solo dalle forze politiche ma anche dai cittadini. Bisogna anche saper amministrare!".