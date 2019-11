Il Comune di San Salvo annuncia: "Da oggi pomeriggio è stato attivato il servizio scuolabus per il trasporto dei bambini che utilizzano la struttura provvisoria di via Pertini, a seguito dei lavori che stanno interessando la scuola di via Ripalta. Per informazioni rivolgersi all’autista che effettua il servizio al mattino oppure presso l’Ufficio Trasporti del Comune di San Salvo".