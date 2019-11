Tre roghi in dieci giorni. Due nel giro di 24 ore nello stesso villaggio turistico. A San Salvo Marina scatta l'allarme incendi. Nelle prime ore di oggi, carbonizzata una struttura in legno del Poseidon Beach Village. Ieri le fiamme avevano distrutto un bungalow per cause che i vigili del fuoco hanno subito classificato come accidentali: un corto circuito, che ha scatenato la scintilla da cui si è innescato l'incendio (clicca qui per leggere la notizia di ieri).

Anche in questa seconda circostanza i pompieri del Distaccamento di Vasto propendono per il caso fortuito, ma i titolari dell'attività ricettiva vogliono vederci chiaro: "Ieri era successo nell'area camper, ora dalla parte opposta, sul lato della statale 16", racconta A.R., figlio del titolare. "Il danno non è grave. Sono piccole strutture in legno che, naturalmente, bruciano facilmente. I vigili del fuoco stanno accertando l'origine ma, dopo una prima verifica, ritengono che, anche in questo caso, possa essere un corto circuito. Certo, due incendi in due notti succedono raramente. Vogliamo capire bene. Non abbiamo mai ricevuto minacce da nessuno e, quindi, non possiamo ricollegare questi episodi ad alcun sospetto. Al momento, brancoliamo nel buio".

Il 2 gennaio le fiamme avevano semidistrutto un negozio di articoli sportivi e da mare che si trova al piano terra del complesso residenziale Le Nereidi [LEGGI]. Ora altri due roghi in altrettante notti. Coincidenze su cui i carabinieri cercheranno di fare chiarezza.