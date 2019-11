Giornata emozionante quella vissuta ieri dall'assessore Carlo Della Penna e sua moglie Simona Santoro che, dopo aver partecipato all'udienza di Papa Francesco in Vaticano hanno avuto la possibilità di avvicinare il pontefice per una foto ricordo e un saluto. Nelle udienze del mercoledì un momento speciale è dedicato ai neo sposi che, dinanzi al Papa, rinnovano le promese matrimoniali.

I due giovani avvocati vastesi, che si sono sposati lo scorso 18 settembre, hanno poi salutato il Papa in un emozionante momento. Della Penna non si è fatto scappare l'occasione per chiedere a Papa Francesco un saluto per tutta la città con tanto di video che ci ha gentilmente concesso. "Un saluto a Vasto con la mia benedizione e pregate per me", ha detto Bergoglio.