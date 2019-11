"Il 5 gennaio scorso, presso il centro socio-culturale E. Berlinguer, si è riunito il Consiglio della Consulta Giovanile Vasto per svolgere le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive del suddetto organismo Istituzionale, quali Presidente, Vicepresidente e Segretario".

Lo annuncia il Presidente Angelo Tricase, spiegando: "Il Consiglio ha espresso il proprio voto scegliendo le seguenti cariche elettive: Il Presidente: Mario Enrico Testa; il Vicepresidente: Valerio Rucci; il Segretario: Monica Del Greco. La Consulta tutta si impegna ancora a portare avanti numerose iniziative culturali e sociali come già fatto in precedenza. Si ricorda che l’iscrizione è sempre aperta per tutti i ragazzi dai 14 ai 30 anni ed è completamente gratuita".