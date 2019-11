Anche ieri pomeriggio, con la bufera di neve in corso, è stato interdetto il transito in A14 ai mezzi pesanti. Una situazione che ha fatto riversare un gran numero di tir nelle vie adiacenti i caselli chiusi, tra questi Vasto Sud. "I tir erano tutti in coda ad aspettare lo sblocco per poter ripartire", ci scrive Antonio D'Aulerio, che ci ha inviato anche alcune foto.

"I tir sono stati fermi e incolonnati dalla rotonda nei pressi del Centro Commerciale Insieme all'ingresso dell'autostrada creando non pochi disagi alla circolazione. Speriamo che per le prossime nevicate non ci sia questa necessità e provvedano a far restare i mezzi pesanti in autostrada".