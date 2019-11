Incontro in Aula consiliare ieri per gli studenti del Liceo Scientifico di Vasto e i colleghi di Perth, in città per uno scambio culturale che dura ormai da 14 anni. Gli studenti, accompagnati dalla dirigente scolastica Maria Grazia Angelini e dalle professoresse Carla Orsatti e Carmelina Grassi, sono stati accolti dal sindaco Francesco Menna e dall'assessora all'Istruzione, Anna Bosco.

Per l'occasione, il sindaco - nel dare il benvenuto agli studenti - ha ricordato i motivi e i passaggi principali del gemellaggio tra Vasto e Perth, con gli scambi commerciali ed economici, oltre che culturali, come quelli portati avanti dal Liceo Scientifico.

A seguire, l'intervento dell'assessora Bosco, che ha regalato ai ragazzi un opuscolo con le bellezze e peculiarità della città e ha illustrato le attività del Consiglio comunale, "centro di confronto e controllo dell'attività amministrativa".

Gli studenti australiani rimarranno in città fino a venerdì.

Nel servizio video [CLICCA QUI], le interviste alla dirigente Angelini, alle professoresse Orsatti e Grassi, e a due studentesse autraliane.