Non ha la patente, perché è minorenne. Ruba un'auto a San Salvo e si mette in viaggio per tornare in Puglia, ma a Termoli i carabinieri lo inseguono e lo fermano.

La notte scorsa, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della città molisana hanno arrestato un giovane della provincia di Foggia. I carabinieri stavano pattugliando le strade per scongiurare il rischio furti quando, a notte fonda, hanno incrociato sulla statale 16 una Fiat Panda. Il conducente sembrava giovanissimo.

Insospettite, le forze dell'ordine hanno inseguito la macchina sospetta per un breve tratto di strada e l'hanno fermata, scoprendo che al volante c'era un giovane neanche maggiorenne. La macchina era stata rubata a San Salvo e verrà restituita al legittimo proprietario. Il minorenne è stato arrestato.