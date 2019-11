Sarà presentato lunedi 16 Gennaio alle 9, presso l'auditorium del Liceo Artistico di Vasto, lo studio Malnutrizione, denutrizione, strabismo d'amore dell'Unicef, a cura di Unicef Abruzzo. All’incontro saranno presenti la dottoressa Anna Maria Cappa Monti, presidente Unicef Abruzzo, il professor Francesco Masedu, docente di Biostatistica presso il Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologie dell’Università di L’Aquila, il dottor Luigi Gileno, psicologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva.

"Lo scopo dello studio - spiegano gli organizzatori - vuole definire epidemiologicamente i confini della problematica dello spettro dei disturbi del comportamento alimentare nella Regione Abruzzo in una popolazione compresa tra i 13 e i 14 anni di età attraverso l’utilizzo di un questionario validato come l’EDI-3 Eating Disorder Inventory-3. L’indagine ha riguardato circa 500 ragazzi abruzzesi, suddivisi nelle quattro province. Numerosi sono stati i riconoscimenti avuti dall’indagine stessa, sia dal Ministero della Salute, per nome del Ministro stesso, Beatrice Lorenzin, che nella lettera di ringraziamento indirizzata alla Presidente Monti stessa afferma: 'Ho letto con interesse la documentazione, dalla quale emerge con chiarezza tutto l’impegno che l’Unicef pone nella sua lotta contro la mortalità infantile, ponendo sempre un occhio ai bambini e ai giovani dei paesi industrializzati e uno a quelli che vivono in posti meno fortunati'. Dalla collaborazione con il Ministero si è arrivati ad una presentazione dello studio stesso ad Expo, in un conclave che prevedeva la presenza di numerose delegazioni e ministeri della salute su scala mondiale. Nel 2016 lo studio stesso ha ricevuto un altro importante riconoscimento essendo stato pubblicato nel Journal of Nutritional Health & Food Science, una delle più importanti riviste del settore".

Per info e contatti:

Luigi Gileno, Psicologo-Psicoterapeuta dell’età evolutiva

Collaboratore UNICEF Abruzzo

Cell. 3475519028

Email: info@studiopsicoterapiagileno.it