Il prolungarsi delle nevicate su tutto il Vastese inizia a causare lo slittamento del rientro a scuola. Alcuni sindaci (come quelli di Gissi e Casalanguida) hanno già firmato l'ordinanza per un ulteriore giorno di chiusura, quello di mercoledì 11 gennaio. Montazzoli per problemi al riscaldamento terrà chiuse le scuole fino al 14 gennaio.

Questo l'elenco dei comuni. La lista è in continuo aggiornamento con le comunicazioni in arrivo dai singoli enti.

I COMUNI

Vasto: 9, 10, 11 e 12 gennaio

San Salvo: 9, 10 e 11 gennaio

Carpineto Sinello: 9 e 10 gennaio

Carunchio: 9 e 10 gennaio

Casalanguida: 9, 10 e 11 gennaio (sospensione delle attività didattiche)

Casalbordino: 9, 10, 11 e 12 gennaio (sospensione delle attività didattiche anche nei centri aderenti all'Unione dei Miracoli)

Castiglione Messer Marino: 9 e 10 gennaio

Celenza sul Trigno: 9, 10, 11 e 12 gennaio

Cupello: 9 e 10 gennaio

Dogliola: 9 e 10 gennaio

Fresagrandinaria: 9 e 10 gennaio

Furci: 9, 10, 11 e 12 gennaio

Gissi: 9, 10 e 11 gennaio

Guilmi: 9 e 10 gennaio

Lentella: 9 e 10 gennaio

Liscia: 9 e 10 gennaio

Montazzoli: scuola materna fino al 13 gennaio, altre scuole fino al 14 gennaio

Monteodorisio: 9 , 10, 11 e 12 gennaio

Palmoli: 9, 10, 11 e 12 gennaio

Roccaspinalveti: 9 e 10 gennaio

San Buono: 9 e 10 gennaio

Scerni: 9, 10, 11 e 12 gennaio (sospensione delle attività didattiche)

Torrebruna: 9 e 10 gennaio

Pollutri: 10, 11 e 12 gennaio (sospensione delle attività didattiche)

Villalfonsina: 10, 11 e 12 gennaio (sospensione delle attività didattiche)

In aggiornamento