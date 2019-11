Quattro ore per tirare dal nulla un... bar-igloo. L'idea è venuta a un gruppo di amici di Gissi che in località Piano Ospedale stava spalando la copiosa neve davanti casa, come racconta a zonalocale.it una di loro, Lucia. Compattata a dovere la neve, anche grazie all'aiuto di alcuni bambini, i giovani, cazzuola alla mano, hanno dato vita a questo igloo con frigorifero incorporato.

Il nuovo fresco locale gissano è opera di Lucia Basilico, Domenico Silvestri, Luigi De Luca, Marco Menna, Nico Petrucci, Massimo Basilico e Samuele Basilico.