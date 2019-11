22.37 - "Alla cittadinanza che, giustamente, chiede di essere aiutata, chiedo di comprendere anche eventuali mancanze e ritardi che, nel gestire un territorio ampio come il nostro, possono manifestarsi". E' il messaggio lanciato dal sindaco Menna ai vastesi.

22.28 - Nel bollettino diramato dal Comune di Vasto alle 22.25, il sindaco, Francesco Menna, parla di "fase due dell'emergenza" dopo la nevicata del tardo pomeriggio di oggi. Si ricomincia daccapo, a cominciare dalla "rete viaria principale, partendo dalla viabilità in entrata e uscita dall'ospedale". Questi interventi "partiranno già nella notte. Abbiamo deciso di mantenere a pieno regime mezzi e uomini a disposizione". "Procederemo subito dopo ai tanti quartieri della città".

21.38 - Insidia ghiaccio sulle strade di Vasto: auto in panne in via Spataro.

20.50 - La Pulchra Ambiente spa conferma che da stanotte riprenderà a Vasto la raccolta differenziata sulle "strade percorribili" e salvo "ulteriori nevicate".

20.40 - Sull'A14 esteso lo stop ai tir: sulla corsia Sud, da Giulianova a Vasto Sud; sulla corsia Nord, da Poggio Imperiale (Foggia) a Pescara Sud. Camion deviati sulla statale 16.

19.50 - Subito dopo la nevicata, ruspe e mezzi con lame sgombraneve sono passati a ripulire le strade principali per provare a scongiurare il rischio ghiaccio nelle ore notturne.

Ore 19 - La situazione a San Salvo:

19 - Chiusa l'autostrada A14 tra i caselli di Ortona e Vasto Nord a causa di una tormenta di neve. Traffico deviato sulla statale 16.

18.50 - Chiusi, in via precauzionale, il viadotto Histonium e la strada provinciale Istonia nel tratto Vasto città-Vasto Marina.

18.30 - La situazione a Vasto:

18 - Volontari della protezione civile di Vasto hanno ripulito la salita, totalmente ghiacciata, che conduce alle case popolari di via San Michele. L'amministrazione comunale rinnova l'invito a limitare il più possibile gli spostamenti in auto e a piedi.

18.00 - A San Salvo si deciderà domattina se prolungare la chiusura delle scuole anche a martedì 10 gennaio. Decisive saranno le prossime ore. L'assessore ai Lavori pubblici, Giancarlo Lippis, spiega a zonalocale.it: "Stasera verso alle 20 faremo riuscire le nostre squadre per la pulizia della strade. Oggi abbiamo pulito i vicoli secondari del centro. Domattina si procederà nuovamente alla pulizia di marciapiedi e strade del centro storico. Inoltre, sempre domani, arriveranno altri 600 quintali di sale. Questi saranno a disposizione anche dei cittadini che già nei giorni scorsi ne hanno fatto un uso importante".

16.20 - Case popolari di via San Michele, protestano i residenti: "La salita per arrivare al quartiere è una lastra di ghiaccio. Da due giorni non possiamo uscire".

16.15 - A San Salvo la Sapi, società che gestisce il ritiro dell'immondizia, comunica che "la raccolta differenziata, con consegna dell'umido, oggi riprenderà regolarmente, ma il ritiro avverrà solo a partire dalle 7 di domani, lunedì 9 gennaio".

15.45 - A VASTO SCUOLE CHIUSE ANCHE MARTEDI' 10 GENNAIO

15.45 - L'amministrazione comunale "invita la popolazione a provvedere alla chiusura dei contatori e, dove possibile, alla loro protezione. Nei casi in cui sono scoppiati, invece, si invita a chiudere le saracinesche in attesa che il personale Sasi si rechi sul posto per la conseguente sostituzione". Per le segnalazioni d'emergenza: 0873 301376.

15.35 - Ancora problemi in località San Lorenzo: "La Provincia - dice il sindaco Menna - mi ha assicurato che provvederà, entro la giornata, a mettere in sicurezza il lungo tratto di propria competenza, che ora è completamente invasa dal ghiaccio".

15.27 - Il sindaco di Vasto, Francesco Menna: "In queste ore sono in corso interventi in via del Cimitero, via Fonte Ioanna, in uscita dalla provinciale Istonia, dove la caduta di alberi ha interrotto la viabilità, la stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, la viabilità secondaria di Vasto Marina e contrada Colle Pizzuto", dove alcune famiglie sono rimaste per oltre 214 ore senza luce, acqua e riscaldamento.

15.20 - "Durante la notte e nella mattinata - afferma il sindaco Menna - tutti i mezzi a disposizione sono stati diretti verso le zone in cui si erano registrate le maggiori criticità relativamente alla formazione del ghiaccio: quartiere San Paolo, via San Rocco, via del Porto, località Incoronata e Sant'Antonio Abate sono stati percorsi da mezzi spargisale e, successivamente, da mezzi con lame sgombraneve".

15.15 - "Siamo entrati nella terza giornata di emergenza e, mentre garantiamo la pulitura dell'intera rete di viabilità secondaria della città, già ci prepariamo alla nuova ondata di precipitazioni nevose". Lo dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna. Da 72 ore è attivo il Gruppo operativo comunale, "task force costituita da personale tecnico del Cmune, dai volontari del gruppo comunale di protezione civile e dal personale della Pulchra Ambiente", la società mista pubblico-privato controllata dal Comune che gestisce la raccolta differenziata. Il responsabile tecnico dell'attuazione del piano neve è il geometra Italo Pomponio del Comune di Vasto.

14.15 - Ancora numerosi interventi per far ripartire auto ferme da due giorni in mezzo a neve e ghiaccio.

13.45 - Volontari della protezione civile e addetti agli spazzaneve e spargisale mobilitati già da 72 ore. "Ma siamo ancora in stato d'allerta, le previsioni del Centro funzionale d'Abruzzo dicono che potrebbe riprendere a nevicare", spiega Frangione (protezione civile di Vasto).

13.20 - Comune di Vasto: "Le operazioni di pulitura delle strade secondarie di Vasto Marina partiranno nel pomeriggio".

13 - "Sono scoppiate due tubazioni antincendio all'esterno di due scuole di Vasto: la Spataro e l'Istituto Palizzi. Le abbiamo riparate", dice Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile.

12.10 - Comune di Vasto: "Alcune squadre stanno terminando di liberare via San Rocco, poi si sposteranno sulle strade comunali che intersecano San Lorenzo. Una squadra ha raggiunto il piazzale della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo".

12.10 - Comune di Vasto: "Lavori di pulizia degli accessi alle chiese e dei marciapiedi, grazie alla collaborazione degli immigrati".

12 - A Montevecchio, liberato solo il tratto iniziale di via Selvotta. Nella parte alta, c'è un quartiere residenziale sorto nell'ultimo decennio. Lì la strada è ancora ghiacciata.

Ore 11 - A Vasto Marina, viabilità principale sgombra, ghiaccio su marciapiedi e strade secondarie. Via Martiri Istriani ricoperta da una lastra di ghiaccio.

Soccorsi - Protezione civile in azione a Cupello, per il trasporto di un anziano presso la guardia medica e a Vasto, per sbloccare diverse auto. L'Enel, intanto, sta ripristinando l'energia elettrica nelle contrade.

Senz'acqua - Centinaia di famiglie, in tutto Abruzzo, senz'acqua: contatori e tubature sono ghiacciati. Inoltre, la mancanza di corrente elettrica in molte zone interne ha messo fuori uso le pompe di sollevamento.

Nel Vastese, diversi paesi isolati da venerdì. Molti tratti delle strade provinciali sono ancora impraticabili.

A Casalanguida i mezzi della Provincia e del Comune stanno operando per liberare le strade principali, dopo due giorni di sostanziale blocco. "In mattinata - ha sottolineato il sindaco Luca Conti - speriamo di riuscire a riportare la corrente elettrica alle ultime 20 famiglie che ne sono ancora sprovviste e liberare tutto il paese nel più breve tempo possibile".

Le condizioni metereologiche continuano ad essere particolarmente estreme su tutto il Centro Sud Italia, con temperature polari. Per questo motivo, Anas sconsiglia vivamente di mettersi in viaggio nelle regioni interessate: Puglia, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata.

Il Centro funzionale d'Abruzzo prevede altre 24 di precipitazioni nevose.

Seguono aggiornamenti